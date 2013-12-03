Гражданам Турции разрешили находиться в Украине без виз 60 дней

Об этом говорится в указе от 3 декабря, обнародованном на официальном сайте Президента.

«Установить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Турецкой Республики, если срок их непрерывного пребывания в Украине не превышает 60 дней от даты их въезда, а общий срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - говорится в документе.

Президент также поручил Кабинету министров Украины принять меры, которые вытекают из этого указа.

Как отмечается, указ подписан «с целью развития и практической реализации принципов стратегического добрососедского партнерства между Украиной и Турецкой Республикой, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в Анкаре после Третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой Янукович заявил, что Украина может увеличить срок безвизового пребывания для граждан Турции минимум до 60 дней.

“Сегодня со стороны Турции - 60 дней, со стороны Украины - пока 30. Но в ближайшее время будет 60, не меньше”, - сказал Янукович.