Украинцы будут ездить в Турцию без виз

Украина и Турция подписали соглашение о безвизовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали министры иностранных дел Украины и Турции Константин ГРИЩЕНКО и Ахмет ДАВУТОГЛУ.

На совместной пресс-конференции после завершения украинско-турецких переговоров в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Анкару премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН высоко оценил подписание этого соглашения и отметил, что стороны не будут тратить попусту время для вступления его в силу, и что это произойдет, как только будут пройдены соответствующие процедуры.

Со своей стороны В.ЯНУКОВИЧ отметил, что подписание этого соглашения означает новое качество двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ, комментируя визит главы Украинского государства в Турцию, отмечал, что одним из его ключевых моментов является подписание соглашения о регулировании режима взаимных поездок граждан. Он спрогнозировал, что после выполнения всех необходимых процедур по вступлению в силу этого соглашения оно может заработать приблизительно в мае 2012 года.

По словам посла, безвизовый режим будет касаться граждан Украины, которые будут въезжать на территорию Турции сроком до 30 дней. То же будет касаться и граждан Турции, которые будут въезжать в Украину.

Справка УНИАН. Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан имеет целью введение безвизового порядка для въезда, выезда, следования транзитом и пребывания граждан одной стороны на территории государства другой стороны на основании действительных проездных документов при условии, что срок их непрерывного пребывания не превышает 30 дней от даты въезда. При этом суммарный срок их пребывания на территории государства другой стороны не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.