Ющенко предлагает всем заместителям Гриценко написать заявления об отставке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем заместителям министра обороны написать рапорты об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время представления новоназначенного министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

«Я просил бы заместителей министра написать заявления, как и положено, и дать возможность новому министру обороны пообщаться со всеми вами и сформировать с согласованием с Президентом новый состав, в том числе заместителей министра обороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что выступает за то, чтобы Минобороны с первых дней начало эффективно работать, а бюрократия и другие обстоятельства не приводили к потере времени.