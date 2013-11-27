Радиоактивный чемодан, обнаруженный в аэропорту «Борисполь», угрозы для людей не несет - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в спецслужбе, предмет, который излучает радиацию, был обнаружен именно во время прохождения таможенного контроля на украинской территории. Сейчас специалисты для исследования радиоизлучающего предмета доставили его на киевское предприятие «Радон».

По теме: СМИ: В аэропорту Борисполь нашли радиоактивный багаж

Сейчас в СБУ не смогли уточнить, что именно является источником радиационного излучения. Также в спецслужбе отметили, что владельцем опасного багажа является выходец Вьетнама, с которым сейчас проводятся соответствующие следственные действия, и который прилетел в украинскую столицу из аэропорта «Шереметьево».

Также в пресс-центре СБУ отметили, что количество излучения изъятого чемодана превышает предельно допустимые нормы примерно в три раза.