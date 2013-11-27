На Херсонщине осудили на семь лет чиновника, который сбил пешехода и утопил его тело в море

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, приговором Генического районного суда от 26 ноября чиновник осужден по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть) к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В частности, подсудимый был признан виновным в том, что совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб на месте.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляла прокуратура Генического района, которая также поддержала государственное обвинение в суде.

Как сообщал УНИАН, 21 марта текущего года в Азовском море было обнаружено тело 44-летнего жителя села Стрелковое Генического района, которого 16 марта сбил 30-летний государственный инспектор Государственной Азовской экологической инспекции. В результате следственных действий установлено, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако позже, поменяв поврежденный автомобиль на служебный, вернулся. Загрузив тело в машину, инспектор выехал на берег Азовского моря, переместил труп на катер и сбросил в море в 15 км от берега. На следующий день об исчезновении мужа в районный отдел УМВД Украины в области сообщила его жена. На поднятом со дна Азовского моря трупе диагностированы переломы конечностей и открытая черепно-мозговая травма.