Под Житомиром открыли мемориал жертвам Голодомора и политрепрессий

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах по случаю открытия памятника приняли активисты ВО «Свобода», духовенство и местные жители.

Гранитный мемориал построен в центре села Кодня рядом с памятником Тарасу Шевченко.

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На одной из гранитных досок мемориала - надпись «Вечная память землякам, замученным во времена Голодомора (1932-1933 годах) и репрессированным в сталинские годы. Простите нас, пращуры наши, что вас никто не защитил в те страшные годы. В 80-ю годовщину Голодомора замученным предкам нашим - от правнуков ваших. Боже, прости и помилуй ушедших предков наших. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. 2013 год Божий. Село Кодня».

Мемориал построен на благотворительные средства и при активной поддержке Житомирской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода".

После торжественного открытия мемориала на митинге выступили: народный депутат от ВО «Свобода» Александр Мирный, руководство села, местные жители, школьники. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим и зажгли свечи памяти.