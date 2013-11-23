В Харькове почтили память жертв Голодомора 1932–33 годов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, траурные мероприятия прошли у Крестов жертвам Голодоморов и репрессий в Парке памяти и в Молодежном парке.

Возле мемориальных знаков был отслужен молебен, память погибших почтили минутой молчания. После этого к монументам были возложены цветы.

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Настоятель храма Иоанна Богослова, протоиерей Виктор Маринчак, который отслужил панихиду, выразил убеждение, что главной целью Голодомора и репрессий было уничтожение национальной памяти украинцев.

«Это самое страшное из того, что могло быть. Но наш народ неистребим. Несмотря на все то, что было сделано, чтобы уничтожить историческую память, он донес до нас весть о тех событиях. Те, кто погиб, погибли не зря. Сегодня память об их подвиге дает нам надежду, дает нам силу жить дальше, дает возможность оттолкнуться от этих страшных, ужасных событий и направить себя в будущее», - сказал Маринчак.

В церемониях приняли участие первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Валентин Дулуб, первый заместитель председателя областного совета Елена Олешко, заместитель харьковского городского головы Марина Стаматина, первый заместитель прокурора области Владимир Суходубов, а также руководители структурных подразделений облгосадминистрации и Харьковского городского совета, представители духовенства, общественных и молодежных организаций.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьковской области в День памяти жертв Голодоморов состоится ряд поминальных мероприятий. В том числе, с 15:00 в прямом эфире Харьковской областной гостелерадиокомпании будет проходить трехчасовой телемарафон, посвященный 80-й годовщине Голодомора 1932-33 годов.

Во всех населенных пунктах области в 16:00 начнется акция памяти «Зажги свечу». На площади Свободы в Харькове жители города выложат из свечей символический крест и почтят память умерших от голода минутой молчания. Также свечи зажгут в окнах зданий Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.

На зданиях органов государственной власти, учреждений и предприятий будут приспущены государственные флаги с траурной лентой. В каждом районе области пройдут поминальные панихиды и возложение цветов к памятным знакам – Крестам жертвам голодомора.

Справка УНИАН. День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день, установленный Указом Президента Украины в 1998 году. Отмечается в четвертую субботу ноября.

В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В результате Голодомора 1932-1933 годов, по разным оценкам, погибло от 3 до 7 млн человек.