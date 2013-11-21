Обвиняемый по "врадиевскому делу" Полищук заявил, что его и Дрыжака "оговорили"

Обвиняемый по "врадиевскому делу" лейтенант милиции Дмитрий Полищук заявил в Первомайском городском районном суде Николаевской области, что подсудимый егерь Сергей Рабиненко оговорил его и подсудимого милиционера Евгения Дрыжака под влиянием прокуратуры, чтобы получить минимальное наказание за совершение преступлений против Ирины Крашковой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полищук заявил во время прений.

По словам подсудимого, показания свидетелей и результаты экспертизы доказывают его невиновность. Полищук также заявил, что в следственном управлении УМВД Николаевской области прошел детектор лжи, который показал, что говорит правду и не совершал преступлений против Крашковой.

"Данное дело - это творение политическое", - уверен подсудимый, поскольку 15 декабря в 132-м округе, в состав которого входит Врадиевка, состоятся повторные выборы в Верховную Раду.

Полищук считает, что досудебное следствие проведено предвзято и односторонне и попросил суд вынести в отношении него оправдательный приговор.

Капитан милиции Евгений Дрыжак, в свою очередь, просит суд его оправдать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дрыжак заявил сегодня, 21 ноября, во время прений в Первомайском городском районном суде Николаевской области.

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"Прошу суд... оправдать меня, меру пресечения отменить", - сказал подсудимый.

Он заверил, что не совершал преступлений против Ирины Крашковой и в ночь преступления был в райотделе, а документы и наркотики в его дом подбросили во время обыска, да и сам обыск был проведен с нарушениями.

По мнению Дрыжака, прокуратура расследовала это дело предвзято и односторонне, а подсудимый Сергей Рабиненко его оговорил.

Как сообщал УНИАН, прокуратура просит приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества: капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - к 15 годам, егеря Сергея Рабиненко - к 10 годам, а бывшего начальника Врадиевского оайотдела милиции Михаила Кудринского - к 5 годам тюрьмы. При этом прокуратура учла как смягчающее обстоятельство для Рабиненко - содействие следствию.

Крашкова просит суд приговорить обвиняемых в преступлениях против нее к пожизненному заключению.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября. Сегодня в суде начались прения.