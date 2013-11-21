Прокуратура просит посадить "врадиевских насильников" на 10-15 лет, Крашкова требует пожизненного

13:26, 21 ноября 2013
Общество
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Прокуратура просит суд, который рассматривает "врадиевское дело", приговорить обвиняемых к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сама жертва Ирина Крашкова просит пожизненного заключения для подсудимых.

Крашкова считает, что справедливым приговором было бы пожизненное заключение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 21 ноября, сообщила во время прений прокурор, представляющая государственное обвинение, Наталья Высоцкая.

В частности, гособвинение просит для капитана милиции Евгения Дрыжака наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, лишения специального звания "капитан" и штрафа в сумме 17 тыс. грн, для лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишения специального звания "лейтенант", а для егеря Сергея Рабиненко - 10 лет с конфискацией имущества.

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Прокуратура отметила, что содействие Рабиненко следствию является смягчающим обстоятельством.

Для бывшего начальника Врадиевского райотдела милиции Михаила Кудринского прокурор просит назначить наказание в виде 5 лет тюрьмы, а также лишить его звания "майор" и оштрафовать на 17 тыс. грн.

Жертва "врадиевских насильников" Ирина Крашкова просит пожизненного заключения для подсудимых. Об этом потерпевшая сказала сегодня во время прений.

"Я прошу только справедливости, то есть пожизненного", - сказала Крашкова.

Она отметила, что милиционеры ее унизили, изнасиловали и хотели убить.

Представитель пострадавшей в суде Руслан Радецкий отметил, что до этих преступлений Ирина была здоровой, планировала построить новую семью, а сейчас она - инвалид 2-группы, готовится к новым операциям и испытывает постоянные физические и душевные муки.

Как сообщал УНИАН, прокуратура просит приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества: капитана милиции Евгения Дрыжака - к лишению свободы на 15 лет с конфискацией имущества, лишению специального звания "капитан" и штрафу 17 тыс. грн, лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишению специального звания "лейтенант", егеря Сергея Рабиненко - 10 лет с конфискацией имущества, а бывшего начальника Врадиевского оайотдела милиции Михаила Кудринского - 5 лет тюрьмы, лишению звания "майор" и штрафу 17 тыс. грн.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября. Сегодня в суде начались прения.

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