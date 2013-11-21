Прокуратура просит посадить "врадиевских насильников" на 10-15 лет, Крашкова требует пожизненного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 21 ноября, сообщила во время прений прокурор, представляющая государственное обвинение, Наталья Высоцкая.

В частности, гособвинение просит для капитана милиции Евгения Дрыжака наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, лишения специального звания "капитан" и штрафа в сумме 17 тыс. грн, для лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишения специального звания "лейтенант", а для егеря Сергея Рабиненко - 10 лет с конфискацией имущества.

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Прокуратура отметила, что содействие Рабиненко следствию является смягчающим обстоятельством.

Для бывшего начальника Врадиевского райотдела милиции Михаила Кудринского прокурор просит назначить наказание в виде 5 лет тюрьмы, а также лишить его звания "майор" и оштрафовать на 17 тыс. грн.

Жертва "врадиевских насильников" Ирина Крашкова просит пожизненного заключения для подсудимых. Об этом потерпевшая сказала сегодня во время прений.

"Я прошу только справедливости, то есть пожизненного", - сказала Крашкова.

Она отметила, что милиционеры ее унизили, изнасиловали и хотели убить.

Представитель пострадавшей в суде Руслан Радецкий отметил, что до этих преступлений Ирина была здоровой, планировала построить новую семью, а сейчас она - инвалид 2-группы, готовится к новым операциям и испытывает постоянные физические и душевные муки.

Как сообщал УНИАН, прокуратура просит приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества: капитана милиции Евгения Дрыжака - к лишению свободы на 15 лет с конфискацией имущества, лишению специального звания "капитан" и штрафу 17 тыс. грн, лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишению специального звания "лейтенант", егеря Сергея Рабиненко - 10 лет с конфискацией имущества, а бывшего начальника Врадиевского оайотдела милиции Михаила Кудринского - 5 лет тюрьмы, лишению звания "майор" и штрафу 17 тыс. грн.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября. Сегодня в суде начались прения.