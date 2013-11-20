Глава НБУ: в 2014 году мы будем снижать процентные ставки по кредитам

Так, за 10 месяцев общий объем кредитов бизнесу и населению по данным балансов банков вырос на 56 млрд. грн., или на 7,2%. При этом большая часть кредитов направляется в реальный сектор экономики - 76% от кредитных операций банков.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

«В данный момент банки обеспечены необходимым объемом ресурсов для активного кредитования экономики. Благодаря поддержке НБУ уровень ликвидности был на треть выше, чем в прошлом году. Это позволяло банкам планировать свои активные операции.

С другой стороны, в 2013 году сохраняется низким уровень процентных ставок на межбанке – 3-4% по сравнению с 10-11% в соответствующем периоде 2012 года», - отметил он.

В то же время Соркин выразил удовлетворение, что сегодня украинцы кредитуются исключительно в национальной валюте. По его мнению, это существенно снижает риск заемщиков.

Отвечая на вопрос, возможно ли увеличение сроков кредитования, глава НБУ подчеркнул, что рост уровня доверия к банковской системе положительно влияет на срочность ее ресурсной базы.

В частности, он напомнил, что удельный вес долгосрочных депозитов в общем их объеме за январь-октябрь 2013 года увеличился на 5,6 процентных пункта – почти до 42%.

«Продолжение этой тенденции создаст почву и для роста срочности кредитов. Кроме того, одним из источников долгосрочного кредитования являются средства, внесенные акционерами в уставной капитал банков. С начала года эта сумма составила 8,3 млрд грн.

В целом, есть все предпосылки роста объемов долгосрочного кредитования, необходимого для реализации масштабных инвестиционных проектов», - заметил он.

Соркин добавил, что политика НБУ в 2013 и 2014 годах будет нацелена на снижение процентных ставок, и увеличение объема кредитования экономики страны с целью повышения экономического роста.