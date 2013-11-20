22 ноября в 11-00 в рамках Всеукраинской социальной инициативы «60+Кардио» состоится открытие «Кабинета человека пожилого возраста», который будет работать в Киевской специализированной аптеке № 1, г. Киев, ул. Баговутовская, 3/15-Б.

Цель открытия таких «Кабинетов» в рамках Социальной инициативы «60 + Кардио» - консультации для украинцев, которые с возрастом задумываются над тем, как сохранить здоровье и продлить жизнь.

Украина держит печальное первенство в Европе по количеству смертей от сердечно - сосудистых заболеваний. Также украинцы имеют короткую в Европе продолжительность жизни. Эту проблему можно решить только комплексно, в том числе посредством просветительской работы среди старшего поколения.

Бесплатные «Кабинеты человека пожилого возраста» Социальной инициативы «60 + Кардио» специально открывают в аптеках, чтобы быть ближе к людям, которые нуждаются в консультации специалистов, но по определенным причинам не идут в поликлинику или в больницу.

В открытии примут участие инициаторы и активисты Социальной инициативы «60 + Кардио» Ольга Барна, председатель правления ВОО «Ассоциация превентивной и антиэйджинг медицины» ; Вера Чайковская, д.м.н., проф., Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «гериатрия», руководитель лаборатории социальной геронтологии ГУ«Институт геронтологии НАМН Украины», Виталий Райтер, директор ООО «ТВА - ГРУПП» (сети аптек «Аптека 03» и«Киевская специализированная аптека № 1») Роберт Трновшек, руководитель фармацевтической компании «Сандоз» в Украине.