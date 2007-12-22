Укрнафта заявляет, что Минфин готовится сделать «большую глупость»

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» заявляет, что инициируемое Министерством финансов очередное повышение рентной платы за добычу нефти приблизительно на 25% в 2008 году приведет к уменьшению запланированных капиталовложений в геологоразведку, бурение, обновление и модернизацию основных фондов, а также к уменьшению объемов добычи нефти и сокращению рабочих мест.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам ОАО «Укрнафта» Владимир ПУСТОВАРОВ, по итогам совещания под председательством заместителя министра финансов Дениса ФУДАШКИНА, которое прошло в пятницу в Минфине.

По его информации, в частности, Минфин предлагает закрепить в законе «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличение рентной платы за добычу нефти на ≈25% – с нынешних 1600 грн. за тонну (с учетом корректирующего коэфициента) – до 2000 грн. за тонну.

"Минфин хочет решить проблему наполнения бюджета за счет увеличения рентных платежей, а вникать в саму проблему отрасли никто не хочет. Все считается обратным счетом – от уровня средств, которые неоходимо мобилизировать в бюджет…", – сказал он.

По словам В.ПУСТОВАРОВА, в 2007 году уровень рентных платежей уже является необоснованно завышеным и прибыль едва покрывает объем средств, который необходим только для поддержания добычи углеводородов на уровне прошлого года, а об увеличении объемов добычи углеводородов речь не идет.

При этом он добавил, что "печалит и сама постановка вопроса и уровень экономической грамотности чиновников… Столько денег мобилизировать с нефтедобывающей отрасли просто нельзя. Это будет самая большая глупость".

Также он отметил, что в случае увеличения в 2008 году рентной платы за добычу нефти на 25%, дополнительная нагрузка на компанию в виде платежей в бюджет составит, как минимум, 1,5 млрд. грн.

Напомним, что согласно подписанному коалиционному соглашению между БЮТ и НУ-НС, участники Коалиции демократических сил согласились, что одной из задач нового Кабинета министров Украины будет разработка и утверждение концепции стимулирования развития нефтегазового комплекса, которая будет включать определение постоянных и экономически обоснованных рентных платежей и тарифов на транспортировку и продажу нефти и газа.

В сентябре 2007 года экс-первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заявлял, что правительство предлагает в 2008 году сохранить систему и величину рентных платежей за добываемые в Украине нефть, газ и газовый конденсат на уровне 2007 года.

Как сообщал УНИАН, с начала 2007 года Украина установила для субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу нефти и газового конденсата, рентную плату, которая вносится в Госбюджет, в размере 1090 грн. за тонну нефти, что больше на 24,4% рентной платы, установленной на 2006 год. В 2006 году рентная плата за добытую нефть и газовый конденсат составляла 876,17 грн. за одну тонну.

В январе-сентябре 2007 года «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 59,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 758,2 млн. грн. Соответственно, уплата в бюджеты всех уровней в январе-сентябре составила 3 млрд. 900,6 млн. грн. Наибольшая часть этих отчислений – рентные платежи за добычу нефти и газового конденсата – 2 млрд. 708,3 млн. грн. (увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 48%), которые в течение последних лет непомерно растут без какого-либо экономического обоснования и учета мнения ведущих нефтегазодобывающих предприятий отрасли.

Ухудшение финансовых показателей деятельности ОАО "Укрнафта" произошло под воздействием двух факторов: значительного увеличения налоговой нагрузки (рентная плата за добытые углеводороды) и регулирования цены реализации газа на экономически необоснованном уровне - 318,78 грн. (с НДС) за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».