На Сумщине милиционер распространял информацию из базы МВД

В Сумской области за распространение информации с ограниченным доступом из базы органов внутренних дел осужден бывший работник одного из районных отделов милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, злоумышленник получал данные на лиц из имеющейся в органах внутренних дел интегрированной информационно-поисковой системы и передавал их своему знакомому.

«Указанные действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или носителях такой информации)», - говорится в сообщении.

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По информации прокурора отдела прокуратуры области Юрия Лукьяненко, на прошлой неделе приговором суда первой инстанции экс-милиционер признан виновным по ч. 1 ст. 361-2 УКУ и приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.