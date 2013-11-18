В Миндоходов назвали абсурдом сообщения о взломе серверов с секретными данными

Об этом заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник, комментируя информацию о якобы имевшем место взломе серверов Министерства доходов и сборов.

«Распространение таких сообщений не имеет под собой никаких оснований и свидетельствует о заказном характере данной информации», - сказал Игорь Калетник.

Он назвал абсурдными ссылки на то, что «в базах данных таможен могут существовать засекречены файлы, в которых хранится информация о совершении коррупционных действий и злоупотреблений».

«Базы данных таможен содержат информацию о внешнеэкономических операциях, там не может храниться никаких копий документов о коррупции, тем более засекреченных. Ежедневно все данные из баз Миндоходов передаются в органы СБУ и ГНУ, и подлежат тщательному анализу и проверке» , - сказал Игорь Калетник .

«У меня возникает удивление, когда подобные статьи появляются на уважаемых и известных сайтах», - отметил он.

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«Тем более, что в настоящее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению и принятию законопроект № 0947, который должен создать прозрачные условия и предоставить СМИ неограниченный доступ к информации, которая в настоящее время имеет гриф «для служебного пользования». Во время встреч с представителями общественных организаций я высказывал свое мнение о том, что такой законопроект должен быть принят, и бесспорно я его поддержу», - отметил Первый заместитель Председателя Парламента.

Он пояснил, что «этот законопроект касается возможности для представителей СМИ получать данные о государственных закупках, генеральные планы застройки городов, протоколы заседаний органов местного самоуправления, возможности для журналистов присутствовать без аккредитации на заседаниях Парламента, участвовать в работе комитетов, сессий областны , районных и поселковых советов» .