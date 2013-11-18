Официальный курс валют на 19 ноября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 19 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Нацбанк беспокоят рекомендации МВФ "отпустить" курс гривны 100 USD США – 799.3000 (на 18 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1080.4138 (на 18 ноября – 1075.8578) 10 RUR – 2.4544 (на 18 ноября – 2.4458). Все курсы валют на 19 ноября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter