Официальный курс валют на 19 ноября

20:43, 18 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

Доллар снижается благодаря действиям НБУ

На 19 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 18 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1080.4138 (на 18 ноября – 1075.8578)

10 RUR – 2.4544 (на 18 ноября – 2.4458).

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