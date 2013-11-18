В Енакиево горит интернат
19:24, 18 ноября 2013Общество
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Ликвидация пожара продолжается.
В актовом зале школы-интерната загорелась мебель
В городе Енакиево Донецкой области горит школа-интернат № 12.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 17.15.
На месте происшествия пожарными подразделениями было установлено, что горит мебель в актовом зале на третьем этаже. Пожар локализован в 18.55.
Ликвидация пожара продолжается.
28 детей и трое работников интерната, которые в то время находились в учебном корпусе, выведены спасателями на свежий воздух.
Всего в интернате учится 105 детей.
Погибших и пострадавших нет.
От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области к ликвидации пожара привлечены 8 единиц специальной техники.
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