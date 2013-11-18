В Енакиево горит интернат

В городе Енакиево Донецкой области горит школа-интернат № 12.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 17.15.

На месте происшествия пожарными подразделениями было установлено, что горит мебель в актовом зале на третьем этаже. Пожар локализован в 18.55.

Ликвидация пожара продолжается.

28 детей и трое работников интерната, которые в то время находились в учебном корпусе, выведены спасателями на свежий воздух.

Всего в интернате учится 105 детей.

Погибших и пострадавших нет.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области к ликвидации пожара привлечены 8 единиц специальной техники.