В Киеве и Донецке пройдут выставки украинских мастеров

В конце ноября в Киеве и Донецке откроются выставки «Подарки с украинской душой”.

На выставках будут представлены работы украинских мастеров декоративно-прикладного жанра принявших участие в конкурсе «Подарки с украинской душой», который проходил летом нынешнего года.

В столице выставка пройдет с 20 ноября по 3 декабря в музее «Духовные сокровища Украины» (ул. Десятинная, 12), а жители Донецка смогут посетить ее с 22 ноября по 8 декабря в художественно-выставочном центре «АртДонбасс» (ул. Челюскинцев, 189К). Вход на обе выставки – свободный.

«Мы популяризуем украинских мастеров, показываем Украине и миру их замечательные работы и сами покупаем у них подарки для наших партнеров к Новому году. Украина богата талантливыми мастерами, и наш призыв - покупать и дарить друг другу украинское — не утопичен. Украина создает предметы искусства, способные конкурировать на мировом рынке, а украинцы готовы покупать наше, украинское. Задача проекта — помочь украинцам — создающим и покупающим — найти друг друга. А значит — стимулировать развитие бизнес-среды и предпринимательства в нашей стране», — рассказала Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ Рината Ахметова, которая выступила организатором мероприятия.

Напомним, что пилотный проект «Подарки с украинской душой» был проведен в прошлом году в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса «Формула развития». Его целью была популяризация украинских мастеров декоративно-прикладного жанра. Участниками проекта тогда стали львовские стеклодувы-гутники, изготовившие 1200 уникальных декоративных тарелок, работы которых были представлены на первой выставке «Подарки с украинской душой».

В 2013 году был проведен открытый конкурс «Подарки с украинской душой», в котором, помимо декоративных тарелок, участвовали работы в номинациях «вышивка», «лоскутное шитье», «художественная вышивка и «игрушка из фетра». В конкурсе участвовали 524 работы, которые изготовили 276 мастеров из 22 областей Украины.