Оборот розничной торговли в Украине вырос почти на 10%

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,3%, до 14,226 млрд грн, в Севастополе – на 12,1%, до 8,608 млрд грн, в АР Крым – на 12%, до 36,235 млрд грн, а также в Житомирской – на 11,5%, до 15,786 млрд грн и Ивано-Франковской областях – на 11,1%, до 18,573 млрд грн.

Читайте также: Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10%

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-октябре т.г. вырос на 10,7%, до 92,159 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2013 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 638,1 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.