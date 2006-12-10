Эксперты советуют партиям очиститься

Партии должны инициировать пересмотр практики закрытых списков на выборах, говорится в обращении к украинским политическим партиям участников общественного форума «Эффективность политических партий в Украине», который состоялся в Донецке 8-10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме приняли участие 80 экспертов – политологи, журналисты, народные депутаты Украины, депутаты местных советов, представители Совета Европы.

Участники дискуссии на форуме отметили, что закрытость списков и одноэтапное выдвижение кандидатов, которое усиливает позиции партийного руководства и уменьшает влияние местных партийных организаций, не способствуют эффективной работе политических партий.

Следовательно, считают эксперты, целесообразно инициировать внесение законодательных изменений в действующую пропорциональную систему выборов в Украине по этому вопросу.

При сохранении же этой практики стоит, считают авторы обращения, ввести формирование избирательных списков по результатам «праймеров» в местных партийных организациях различных уровней.

Участники форума констатировали, что конституционная реформа и введение пропорциональной системы выборов вывели партии на качественно новый уровень влияния. Они стали единственным субъектом формирования власти в Украине, но непрозрачность финансирования, отсутствие механизмов контроля за ответственностью партий предопределяют то, что партии не отвечают новым требованиям.

В связи с этим, в обращении, которое участники форума направят всем действующим в Украине партиям, содержится ряд других предложений и инициатив.

В частности, отмечается, что партии должны заботиться о большей идеологической определенности, добиваться того, чтобы позиции партийных фракций по ключевым голосованиям получали легитимность от парторганов разного уровня.

Участники форума призвали партии отказаться от разрешенных, но морально сомнительных источников финансирования, и добиваться выполнения законодательства о государственном финансировании партий (с 1 января 2007 года в Украине партии должны были получать государственную финансовую поддержку, но в принятом 6 декабря Верховной Радой государственном бюджете на 2007 год это не предусмотрено - УНИАН).

Форум был организован Лабораторией законодательных инициатив (г.Киев), Центром законодательных инициатив (г.Донецк) при содействии Совета Европы и Европейской Комисии.