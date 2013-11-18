Raiffeisen может продать Аваль - исполнительный директор

Это подтвердил исполнительный директор группы Карл Севелда, общаясь в Бухаресте с австрийскими журналистами, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

«Мы постоянно тестируем сферы деятельности, и ведем переговоры, но решать будем, когда придет время», - сказал Севелда. «Конечно, некоторые рынки находятся под особым наблюдением», - добавил он и отметил, что заинтересованные стороны спрашивали о продаже «Аваля» «все время».

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Raiffeisen Bank International требует привлечения около двух миллиардов евро (или 2,7 миллиарда долларов), чтобы вернуть Австрии предоставленную во время кризиса помощь и выполнить новые требования к капитализации.

Raiffeisen Bank International начал бизнес в Украине в 2005 году, когда за 1,05 миллиарда долларов купил банк «Аваль», который на тот момент уже имел разветвленную систему обслуживания корпоративных и частных клиентов.

Другие банки австрийского происхождения сейчас тоже сворачивают свои подразделения в Украине. Erste уже вышел из этого рынка, Bank Austria рассматривает возможность продажи своего украинского подразделения, «Укрсоцбанка».

Инвесторы указывают на коррупцию в Украине, а теперь опасаются еще негативного влияния торговой войны с Россией, которая возмущена планами Украины заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.