В Киеве открылся Евроатлантический Университет.

Как передает корреспондент УНИАН, этот проект совместно инициировали общественные организации «Фонд «Суспільність» и «Европа ХХI» при поддержке Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, дипломатических представительств Словакии и США в Украине, ряда отечественных и зарубежных корпораций, а также при содействии советника Президента Украины Олега РЫБАЧУКА.

На церемонии открытия состоялась передача символики нового Университета в штаб-квартиру НАТО, а О.РЫБАЧУК прочитал студентам лекцию.

О.РЫБАЧУК на церемонии открытия сообщил, что миссией Университета является налаживание глобального диалога и понимания, установления демократических ценностей, развитие гражданского общества и социального партнерства путем усиления европейского и евроатлантического сотрудничества. Он отметил, что одним из приоритетов данного проекта является привлечение широкой общественности к дискуссии, касающейся национальных интересов Украины и новейших вызовов, в частности, в области безопасности и развития гражданского общества.

Задачей Евроатлантического университета является: проведение просветительских кампаний по европейской и евроатлантической интеграции Украины; подготовка и повышение уровня квалифицированных кадров; распространение информации о европейском и евроатлантическом сотрудничестве; создание площадок общественного обсуждения путей интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Программа деятельности Университета предусматривает проведение международных и национальных конференций, общественных слушаний, экспертных круглых столов и т.д.