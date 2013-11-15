Захарченко дал поручение ликвидировать рейдерство

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, такое поручение руководителям структурных подразделений Захарченко дал на совещании.

В частности, как объяснили в МВД, информация о лицах, которые берут на себя обязательство выступить посредниками в хозяйственных судах, или с арбитражными управляющими при «решении вопросов» сомнительного характера, отпугивает потенциальных инвесторов, а также негативно влияет на бизнес-среду и инвестиционный климат в государстве.

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В Министерство внутренних дел поступают неединичные обращения о попытках осуществления так называемых «рейдерских атак», констатировали в УСО, подчеркнув, что подобным неправомерным действиям способствуют лица, которые предлагают выступить посредниками и «решить вопрос» противоправной смены владельца с помощью решений хозяйственных судов.

«В результате подобных действий неправомерно изменяется владелец имущества, что вызывает сетования людей на бездействие органов власти, подрывает доверие граждан к власти и дискредитирует ее в глазах общества. Кроме того, подобная ситуация негативно влияет на бизнесовую среду и инвестиционный климат в государстве», - отметили в МВД.

В связи с этим министр внутренних дел и дал задание руководителям структурных подразделений разобраться в этой ситуации и принять необходимые меры для прекращения такого негативного явления.