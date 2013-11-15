Банкиры прогнозируют рост числа банков-участников НСМЭП и объема операций

Внедрение новых технологий не будет привлекать новых участников в систему, но и позволит увеличить долю карточных расчетов, которые проходят через национальную систему — заявил Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

«Банковское сообщество приветствует осуществленную Нацбанком модернизацию карточной системы НСМЭП. В первую очередь — внедрение международных стандартов обработки платежей, которые позволят банкам присоединиться к НСМЭП с имеющимися системами банкоматов и терминалов, с существующими программными комплексами и процессинговыми центрами без дополнительных финансовых вложений и перестройки годами наработанных бизнес-процессов», — пояснил Мамедов.

Исполнительный директор НАБУ подчеркнул, что запуск и успешная эксплуатация модернизированных центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра создаст предпосылки для развития современной карточной системы на базе НСМЭП, которая соответствует требованиям рынка, а также позволит расширить массовое использование пластиковых карт в повседневной жизни, расширять возможности мобильных и интернет банковских расчетных технологий.

Существенным конкурентным преимуществом проведения операций в НСМЭП перед международными платежными системами Мамедов назвал их невысокую стоимость для банков-участников системы.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что прозрачные и понятные тарифы на обработку операций и осуществление расчетов, предложенные Национальным банком участникам рынка, позволят банкам уменьшить расходы на обслуживание карточных операций внутри страны и направить высвободившиеся средства на внедрение новых продуктов и услуг, развитие сетей банкоматов и терминалов», — сказал представитель НАБУ.

Напомним, Национальный банк модернизировал государственную платежную систему на базе открытых международных стандартов и внедрил Центральный маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр, который является технологической платформой для обработки межбанковских операций по пластиковым картам. В НБУ ожидают, что через систему НСМЭП будет обслуживаться около 40-50% всех внутристрановых транзакций, осуществляемых с помощью пластиковых карт. На сегодняшний день к центральному маршрутизатору подключились Ощадбанк, Укрэксимбанк, Дельта Банк, Укргазбанк, Хрещатик и Имэксбанк. Рассматриваются заявки других банков, которые смогут подключаться к Центральному маршрутизатору без дополнительных затрат. Работы МПС Visa MasterCard в Украине новая система не коснется, поскольку она предназначена лишь для обслуживания внутренних транзакций в системе НСМЭП.