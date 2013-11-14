Милиция изъяла рекордную партию героина стоимостью $ 7 миллионов (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что этого количества героина должно было бы хватить на изготовление полумиллиона доз.

По словам начальника Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олега Школьного, некоторое время назад оперативники подразделения получили информацию о намерении группы граждан использовать территорию Украины для транзитного перемещения партии героина из стран азиатского региона в государства Евросоюза.

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После проведения ряда мероприятий оперативники установили круг лиц, причастных к незаконным действиям с наркотиками. Двух злоумышленников, которые являются иностранными гражданами, милиционеры задержали в столице. У задержанных изъято более 50 килограммов героина.

«Сейчас в столице и нескольких областях Украины проходят мероприятия с целью документирования канала поступления этого вещества в Украину, а также канала, при помощи которого злоумышленники намеревались переместить его в страны Европы», – отметил Школьный.

По его словам, это самая крупная партия героина, изъятая правоохранительными органами из незаконного оборота за последние несколько лет.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за хранение наркотических средств, их транспортировку с целью сбыта, а также за контрабанду наркотиков на территорию Украины. Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.