На Сумщине глава сельсовета оказался наркодилером

Как сообщила УНИАН начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, 51-летнего председателя поселкового совета задержали во время продажи очередной партии наркотиков в пятницу, 8 ноября.

Согласно сообщению, последние несколько месяцев сельский глава находился под наблюдением правоохранителей, которые проверяли его на причастность к торговле наркотиками.

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«Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали мужчину «на горячем». Он продал 1,5 кг марихуаны и получил за это более 11 тысяч гривень. Появление милиционеров оказалось для него полной неожиданностью, поскольку мужчина сделал все, чтобы оградить себя от разоблачения. Даже встречу покупателю назначил на остановке общественного транспорта, чтобы не вызвать подозрение», - рассказал начальник областной милиции Виктор Козицкий.

По его информации, во время обыска в доме задержанного милиция обнаружила еще около 6 кг готовой к продаже марихуаны.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Расплатой за занятие таким «бизнесом» может стать лишение свободы на срок от 8 до 12 лет», - отметила Биганова.