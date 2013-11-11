Соучастников организации теракта в Домодедово приговорили к пожизненному заключению

В России суд пожизненно лишил свободы трех соучастников организации теракта в аэропорту «Домодедово» в 2011 году, в результате которого погибло 37 человек, в том числе гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора Исламу и Илезу Яндиевым, Баширу Хамхоеву и Ахмеду Евлоеву. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении этого преступления.

Ведомство напоминает, что 24 января 2011 года около 16.30 в зоне прилетов иностранных авиалиний в международном аэропорту «Домодедово» 21-летний Магомед Евлоев привел в действие размещенное на его поясе самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 и получили телесные повреждения различной степени тяжести 172 гражданина России и иностранных государств.

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Отмечается, что, устанавливая обстоятельства теракта в аэропорту «Домодедово», следствие ставило цель раскрыть не только это преступление, но и обезвредить банду, которая за этим стоит. Уже спустя трое суток была установлена личность исполнителя теракта. Через неделю был задержан первый соучастник этого преступления, и около двух месяцев понадобилось следователям и оперативным сотрудникам ФСБ, чтобы задержать других подозреваемых. Установлено, что террористический акт был организован лидером преступной организации «Имарат Кавказ» Доку Умаровым, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева, подготовившая к совершению самоподрыва Магомеда Евлоева. В это же время в ходе совместной операции силовых ведомств в 2011 году был уничтожен и лагерь этой банды, расположенный в лесу на территории Ингушетии. Таким образом, большая часть участников банды была ликвидирована, другие же привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время силами ФСБ и МВД России продолжается проведение активных мероприятий по обнаружению и задержанию Доку Умарова, Аслана Бютукаева, а также других лиц, объявленных в розыск по этому уголовному делу.

«Приговором суда Баширу Хамхоеву, а также братьям Илезу и Исламу Яндиевым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ахмед Евлоеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.