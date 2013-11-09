В Киеве при поддержке УНИАН открылось XI ножевое шоу «Стальная грань» (фото)

Праздник красоты и величия клинковых изделий уже не первый год является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту. Главной целью «Стальной грани», в первую очередь, является развитие ножевой культуры и ознакомление с мировыми шедеврами самых различных мастеров, как современности, так и прошлого.

Во время официального открытия организаторы, гости и участники “Стальной грани” – мастера ножевого дела, кузнецы, мастера народных украинских промыслов и гости мероприятия совместно изготовили "Подкову – талисман на счастье" с пожеланиями удачи для украинской делегации на саммите в Вильнюсе в знак поддержки государственной стратегии по вступлению Украины в Европейский союз. Участники фестиваля передали совместно изготовленную "Подкову – талисман на счастье" в Администрацию Президента Украины.

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На протяжении 2-х дней, 9 - 10 ноября, в программе "Стальной грани" запланированы: мастер-классы по ковке ножей, топоров, работы на гриндере, правки и заточки клинковых изделий, кулинарные шоу от шеф-поваров, в частности, фирменная разделка мяса по-грузински, кроме того - сабельные бои, семинары , выступления и турниры, конкурсы среди посетителей шоу.

Традиционно в рамках мероприятия для посетителей будет открыт «Город мастеров», где можно не только увидеть работу профессионалов ножевого, кузнечного, гончарного дел и других народных ремесел, но и попробовать что-то сделать самому. В рамках гончарного шоу будет продемонстрировано искусство росписи гончарных изделий ”Фляндривка”.

В рамках ножевого шоу «Стальная грань» можно ознакомиться с работами мастеров из Украины, стран СНГ и мира, узнать о тенденциях мирового рынка.