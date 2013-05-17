В Киеве открылось ножевое шоу «Стальная грань»

Праздник красоты и величия клинковых изделий уже не первый год является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту.

Главной целью «Стальной грани», в первую очередь, является развитие ножевой культуры и ознакомление с мировыми шедеврами самых различных мастеров, как современности, так и прошлого.

Ножевое шоу в Киеве предоставляет всестороннюю информацию о мастерах ножевого дела Украины и зарубежья, являясь местом встречи и общения коллекционеров, мастеров и знатоков клинковых изделий с новичками, интересующимися ножами, их историей и производством.

В программе праздника запланированы мастер-классы, рассказывающие о «культуре ножа и культуре обращения с ним, в том числе «нож и закон». Кроме того, будут проведены яркие показательные выступления, конкурсы и лекции.

Традиционно в рамках мероприятия для посетителей будет открыт «Город мастеров», где можно не только увидеть работу профессионалов ножевого, кузнечного, гончарного дел и других народных ремесел, но и попробовать что-то сделать самому.

Посетители «Стальной грани» смогут увидеть рыцарские поединки и турниры по стрельбе из традиционного и исторического лука. Кроме того, зрители смогут принять участие в различных конкурсах и получить тематические призы от организаторов.

X Международное ножевого шоу «Стальная грань» будет работать по адресу: Киев, ул. Большая Житомирская, 33.

График мероприятия:

17 мая: 11.00 - 19.00,

18 мая: 10.00 - 19.00,

19 мая: 10.00 - 18.00.

Подробная программа X Международного ножевого шоу «Стальная грань»: http://steeledge.com.ua/proekt.html