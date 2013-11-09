Завтра в Украине будет южный ветер, небольшие дожди и туман

Завтра, 10 ноября, ночью на крайнем западе, днем в западных областях Украины ожидаются небольшие и умеренные дожди. На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в южной и восточной части будет туман.

По теме: Синоптики прогнозируют Украине теплую зиму

Ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°; днем 9-14°, в Крыму до 18°.

В Киеве и столичной области осадки не предусматриваются. Ночная температура в Киевской области будет составлять 3-8° тепла, дневная - 9-14°. В городе Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.