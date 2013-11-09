Мать Ирины Крашковой говорит, что простила "врадиевских насильников"

Жизнь Ирины Крашковой, пострадавшей от врадиевских насильников (в изнасиловании и избиении подозревают двух местных милиционеров и таксиста), постепенно входит в нормальное русло: она встречается с молодым человеком, а ее мама простила извергов и теперь молится за спасение их душ перед чудотворной иконой, пишет "Сегодня".

«Ирина сейчас в основном лечится. Думаю, она не сможет работать в будущем, но я постоянно молюсь за нее. И очень часто плачу. Но надежда есть, должна быть назначена операция, но когда, мы не знаем, — говорит «Сегодня» пенсионерка Мария Кирилловна. — Узнала недавно от соседей, что после случившегося к нам домой (еще до ареста. — Авт.), оказывается, приходил Евгений Дрыжак (главный подозреваемый. — Авт.) с кем-то, а я в тот момент говорила по телефону и кричала. А они постояли, услышали, испугались и убежали. Какое будет решение суда, зависит от этих несчастных: им надо покаяться — может, тогда дадут меньшие сроки. Они ведь такие молодые, красивые, я их давно простила в душе и искренне молюсь за них перед чудотворной иконой Божьей матери».

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Рассказала нам мама Ирины и о личной жизни дочери: «У нее есть знакомый парень, Витя. Но он не искренний, и любит ее из корысти — я так считаю как мать. Его первая жена бросила, уехала и вышла замуж за другого. Он нигде не работал, а Ира постоянно ему помогала, прощала и очень часто плакала. Он же играл в железный ящик (имеются ввиду игровые автоматы. — Авт.), бывало, что по 3 тысячи гривен проигрывал. Но мужа и жену, как известно, избирает Господь. Ира ведь хотела любви, жить счастливо, но он любил только хорошо поспать и поесть. Внук Дима, Иры сын, папой этого Витю называл, и я привыкла к нему».