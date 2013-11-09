"Тройка" кредиторов дала положительную оценку кипрской экономике

По его словам, оценка стала поддержкой "авторитета и надежности страны". " Это стимул для общества, которому приходится ежедневно переживать болезненные реформы, вызванные нерешительностью предыдущего периода", — сказал Стилианидис, слова которого приводятся в заявлении бюро информации и печати правительства Кипра, пишет РИА Новости.

Отвечая на упреки оппозиции и утверждения о якобы подготовке нового меморандума, Стилианидис заявил, что все это происходит при полном отсутствии каких-либо политических инициатив. "Необходимость обновить меморандум не имеет ничего общего с новыми мерами, но касается только изменения графика", — сообщил он.

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"Наши кредиторы утверждают бюджетные цели, это действительно амбициозная и жесткая корректировка программы. Банковский сектор движется в правильном направлении стабилизации. Наши аудиторы оценивают банки как достаточно капитализированные для крайних сценариев. Одновременно исключается какая-либо возможность нового bail in (спасения банков за счет кредиторов или акционеров — ред.)", — говорится в заявлении.

Добросовестное выполнение меморандума уже дало результаты в банковском секторе, заявил официальный представитель правительства и привел в пример Hellenic Bank.

По словам Стилианидиса, впереди трудности и большие проблемы, но их решение зависит от страны. "Надо подготовить почву, которая позволит компаниям и инвесторам на Кипре и за его пределами стать двигателем экономического роста и создания новых рабочих мест", — заявил он.