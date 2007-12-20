Избран зампред Конституционного суда

Заместителем председателя Конституционного Суда Украины избран судья Василий БРЫНЦЕВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

По данным пресс-службы, заместитель председателя КС был избран сегодня на специальном пленарном заседании Суда по предложению председателя Конституционного Суда Андрея СТРИЖАКА.

Справка УНИАН. В.БРЫНЦЕВ (1951 г.р.) был назначен судьей Конституционного Суда Украины в ноябре 2005 года на Седьмом съезде судей Украины.

4 августа 2006 года после принесения присяги вступил в должность судьи КС. Кандидат юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Украины.

Раньше заместителями председателя КС были Валерий ПШЕНИЧНЫЙ и Сюзанна СТАНИК.