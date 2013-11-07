В Украине 82% учеников обучаются на украинском языке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил эксперт проекта ”Положение украинского языка” Тарас Шамайда.

Шамайда считает, что ”после прошлогоднего снижения на 0,3 даже такой небольшой рост, особенно в условиях политики поощрения русификации, можно считать успехом”. Кроме этого, эксперт отметил, что ”больше всего - на 1,5% - выросло число школьников, которые учатся на украинском, в Донецкой области. В то же время в Луганской, Одесской областях и Крыму этот показатель, напротив, снизился на 0,4-0,5%, а доля учеников, которые учатся на русском, наоборот, увеличилась. Причем в Крыму на украинском учатся только 7,4% школьников, а власть препятствует открытию новых украинских школ или классов, даже несмотря на письменные заявления родителей”, - утверждает эксперт.

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Авторы исследования сообщили, что для сдачи тестов независимого оценивания в 2013 году украинский язык выбрали 82,7% общего числа выпускников, что на 1,7% больше, чем в прошлом году. ”Например, тест по математике решили сдавать на украинском 80,2% выпускников. В Киеве этот показатель достиг 98%, в Днепропетровской области - 83%, в Донецкой - 34%, в Крыму - только 7%”, - привел данные Шамада.

В кинопрокате увеличилось суммарное количество фильмов, дублированных или озвученных на украинском языке. В этом году это 71,3% фильмов, тогда как в прошлом году - лишь 64,8%. Остальные 28,7% фильмов (преимущественно российского производства и озвученные на русском языке) имеют украинские субтитры.

Доля газет, издающихся на украинском языке, снизилась в 2013 году с 35% до 30,2%, а журналов, напротив, возросла с 12% до 18,5%.

Только 50% книг издано на украинском языке, причем - большинство из них - учебная литература, а массированный импорт книг из России в разы превышает выпуск книг в Украине.

В прайм-тайм 8 самых рейтинговых телеканалов в октябре 2013 года доля русского языка в эфире превысила 50%, а украинского - 31,8%. Мониторинг 6 самых рейтинговых радиостанций засвидетельствовал, что доля песен на украинском языке в их эфире продолжает падать, и в 2013 году составляет 2,2%.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 29 городах Украины только 46% заведений питания имеют украинскую вывеску, лишь в 49% напечатано меню на украинском языке и только 36% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

Это итоги аналитического обзора ”Положение украинского языка в Украине в 2013 году”, обнародованного движением ”Пространство свободы”. Документ презентовали по случаю Дня украинского языка и письменности, которая отмечается 9 ноября. Исследование основывается на данных государственной статистики, социологии, а также на собственных мониторинговых мероприятий, осуществленных волонтерами во всех регионах Украины.