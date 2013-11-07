В Полтавской области произошла утечка газа, на месте дежурят спасатели

Вчера, 6 ноября, в 18:00 работникам Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области поступило сообщение о том, что на скважине вблизи с. Николаевка Полтавского района в процессе бурения из-за сложных геологических условий произошла утечка газа.

Как сообщает ГСЧС, в 19:00 было проведено совещание оперативного штаба и принято решение о подготовке 400 куб. м бурового раствора для «задавления» скважины.

Угрозы развития чрезвычайного происшествия нет.

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На месте дежурят 8 единиц техники и 30 человек личного состава подразделений Управления ГСЧС Украины в области. Группа ОАО «Полтавагаз» и сотрудники метрологической группы Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления проводят мониторинг окружающих населенных пунктов на наличие взрывоопасных и токсичных газов (села Гвоздиновка, Николаевка, Клименки). Воздух находится в пределах нормы.

На месте события работает оперативная группа УГСЧС Украины в Полтавской области во главе с начальником Управления полковником службы гражданской защиты Романом Кириленко.