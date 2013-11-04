Доходы госбюджета в январе-октябре увеличились почти на 2%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь 2013 года составили 241,4 млрд грн, что на 10,8 млрд грн, или 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-октябрь текущего года составили 37,2 млрд грн, что на 5,6 млрд грн, или 13,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.