Кременчугские таксисты перекрыли движение с требованием наказать преступника

В Кременчуге (Полтавская обл.) митингующие таксисты перекрыли движение транспорта в центре города, выражая поддержку своему коллеге, на которого напали и едва не убили двое мужчин.

Как передает корреспондент УНИАН, в 13.00 возле ДК "Кредмаш" кременчугские таксисты начали проводить Митинг солидарности.

Потом митинг перерос в перекрытие дороги. Водители, попавшие в пробку из-за митингующих, не поддерживают таксистов. Маршрутки объезжают собравшихся по тротуарам. На данный момент в пробке стоит большое количество автомобилей, а также троллейбусы. На место митинга прибыли сотрудники ГАИ.

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«Нашего таксиста едва не убили этим летом, перерезав горло - двое мужчин напали на него, нанесли ножевое ранение и угнали машину. Чудом молодой человек выжил и спасся. Одного из нападавших задержали сразу. А вот его сообщника некоторое время разыскивала милиция. Теперь один из подозреваемых на свободе»,- говорят таксисты.

Они считают, что каждый из двоих нападавших должен искупить свою вину в местах лишения свободы.

В Кременчугском райотделе милиции подтверждают, что действительно один из подозреваемых в данном преступлении сейчас находится на свободе. По словам правоохранителей, и милиция, и прокуратура подавали ходатайство о взятии под стражу обоих подозреваемых, однако арестовали только одного.