Сцены унижения первокурсницы распространили через Интернет

Пяти сумским девушкам, которые отсняли на камеру мобильного телефона и распространили через Интернет сцены издевательства над девушкой – первокурсницей профтехлицея, грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщила УНИАН сотрудник Центра общественных связей Управления МВД Украины в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, видеозапись со сценами унижения 17-летней Юли (имена изменены) появилась в локальной сети Интернет в конце ноября. Сам же инцидент произошел 21 ноября. В тот день четверка учениц профтехлицея во главе с бывшей выпускницей решили проучить первокурсницу, которую, как говорят сами подростки, они «прихватили за слова». После занятий они поймали девушку, вывели ее за территорию училища, и, жестоко избив, вынудили встать на колени и просить прощения у якобы ранее оскорбленной Русланы. Девушек не удовлетворило, как Юля, стоя на коленях и называя себя животным, со слезами на глазах просила прощения. Они решили продолжить издевательство, вынудив первокурсницу танцевать в туалете училища стриптиз”. По словам Г.КОЖЕДУБОВОЙ, не известно, какие еще способы унижения успели бы испробовать подростки, если бы их сборище не заметила мастер производственной учебы. После ее появления, девушки разошлись.

Юля, вернувшись домой, ничего не рассказала родителям. «Конечно, я заметила, что она была подавленной и молчаливой, - вспоминает мать пострадавшей девочки, - пыталась узнать у нее причину, но дочь молчала. А через десять дней, вся в слезах, ко мне на работу прибежала моя младшая двенадцатилетняя дочь, и рассказала, что ее одноклассники показали ей в мобильном телефоне кино, в котором девушки издевались над ее сестренкой. У ребенка был шок. И опять Юля мне ни в чем не созналась. И только когда моя подруга показала мне лично эту видеозапись, я увидела, что пришлось пережить моей девочке. Мы сразу же пошли в училище, и в этот же день написали заявление в милицию».

«Имея на руках неопровержимое доказательство вины подозреваемых в виде смонтированного видео-ролика, мы задержали всех фигуранток этого дела буквально в день подачи заявления, - рассказал заместитель начальника следственного отдела Ковпаковского отдела милиции города Сумы Роман КОРОЩЕНКО. - Учитывая возможность психологического давления на потерпевшую, лидера этой группы мы поместили под стражу, другие четверо находятся на подписке о невыезде».

В ходе следствия удалось установить, что причиной инцидента стало якобы вызывающее поведение первокурсницы. Также установлено, что монтаж видео сделал на своем мобильном телефоне один из знакомых ребят, а затем все начали «перекачивать» его на свои телефоны.

Задержанные девушки клянутся, что не знают, кому пришла идея распространить эту видеосъемку через Интернет. Говорят, что никто из них и не думал, что эта запись так быстро разойдется по городу.

Сама же Юля говорит, что больше всего боялась огорчить свою маму, и поэтому решила ничего ей не рассказывать. «Я молчала, потому что хотела быстрее все забыть, - говорит девушка, - я даже не догадывалась, что запись может появиться в Интернете и дойти до моей мамы. Я видела, что девушки снимали все это на мобильный телефон, но они обещали мне, что никто посторонний этого не увидит. Оно бы все забылось, и через месяц никто бы уже этого не вспомнил».

Теперь милиция пытается выяснить, кто распространил эту видеозапись в Интернете.

В отношении всех пятерых возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины - «хулиганство».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2006 года милиция возбудила уголовное дело относительно шести выпускников 11-го класса общеобразовательной школы № 27 Черновцов, которые издевались над младшими школьниками. Физическое надругательство над детьми снималось на видео, которое также было распространено через Интернет. Это был несколькоминутный фильм, в котором детей били, выкручивали руки и даже окунали головой в унитаз. Издевательству подверглись 16 младших учеников этой же школы.