Врадиевское дело: Подсудимый Кудринский заявил о давлении прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, к подсудимому Кудринскому, который находится в следственном изоляторе, якобы обратился следователь прокуратуры с предложением признать свою вину и получить за это условный срок.

После этого подсудимый написал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру.

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Как пояснил журналистам адвокат Кудринского Григорий Гузь, письмо было направлено около двух недель назад (в середине октября).

”В СИЗО ему предложили, чтоб он дал пояснения по показаниям своих сотрудников, и он за это получит или вообще свободу, или так называемое соглашение о признании вины и условный срок”, - сказал Гузь журналистам.

Адвокат подчеркнул, что не присутствовал при этом разговоре своего подзащитного со следователем.

”Это он (Кудринский) сказал, я не знаю, я при этом не присутствовал. Есть заявление в Генпрокуратуру”, - сказал адвокат.

При этом прокурор Наталья Высоцкая, представляющая гособвинение, сказала, что ничего не знает о факте давления на подсудимого Кудринского.

”Если он говорит, что на него осуществлялось давление, пусть скажет и о последствиях этого давления. Таких последствий нет, никаких других свидетельств нет, поэтому, я считаю, что никакого давления на него не было. Я считаю, что это такая линия защиты”, - заявила журналистам Высоцкая.

Как сообщал УНИАН, бывший заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции майор Михаил Кудринский обвиняется в совершении преступлений согласно ч.2 ст. 365 (превышение власти) и ч.1 ст. 396 УКУ (сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления).

Во время судебного заседания 29 октября подсудимый и потерпевший Сергей Рабиненко рассказал, что сотрудники Врадиевского райотдела милиции – подсудимые Евгений Дрыжак и Михаил Кудринский его били, чтобы Рабиненко сказал, что Дрыжак не участвовал в совершении преступления против Ирины Крашковой. Кудринский в ходе судебного заседания отрицал, что заставлял Рабиненко давать неправдивые показания.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.