СМИ: В Днепродзержинске из тел умерших новорожденных исчезают органы (видео)

В Украине из роддомов исчезают дети. Органы новорожденных могут использовать для производства дорогих лекарств, сообщает "Территория обмана".

Из роддома в Днепродзержинске начали массово исчезать умершие младенцы. Всего за год умерли 26 детей. В журналах регистрации поступления и выдачи трупов погибшие дети не фиксируются, следовательн , обнаружить, где именно похоронен ребенок, и был ли похоронен вообще, просто невозможно.

В прокуратуре факт похищения детей отрицают, однако куда делись тела 26 умерших детей до сих пор не знают. Эксгумация новорожденных на специальном кладбище обнаружила, что в телах не хватает некоторых частей, в частности спинного мозга или костей. Эксперты утверждают, что их могли использовать при производстве дорогостоящих медицинских препаратов. Если "разобрать" ребенка на части, его тело может стоить около миллиона долларов.

Также существуют подозрения, что живых детей могут похищать для продажи в чужие семьи за большие деньги.

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