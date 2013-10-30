На Черкащине арестовали работника колонии, из-за которого сбежали трое заключенных

В Черкасской области прокуратура 30 октября взяла под домашний арест работника Черкасской исправительной колонии, из-за которого 15 октября сбежали трое осужденных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокуратура расследует уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность). Следствие установило, что 15 октября инспектор отдела охраны Черкасской исправительной колонии №62 во время исполнения им служебных обязанностей не обеспечил надзор за тремя осужденными участка социальной реабилитации, которые выполняли хозяйственные работы в одном из обществ города Черкассы, в результате чего последние сбежали.

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По представлению следователя, подозреваемый отстранен от занимаемой должности, для него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемому инспектору грозит лишение свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкасской области 15 октября около 18 часов трое осужденных участка социальной реабилитации Черкасской исправительной колонии №62, которые работали на ООО «Алтай» в соответствии с разнарядкой, самовольно покинули контрагентский объект. 16 октября около 20 часов, во время проведения комплекса розыскных мероприятий, заключенных задержали в селе Сагуновка Черкасского района, где проживает мать одного из них.