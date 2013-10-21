Пьяные одесситы избили таксиста до смерти

В Одессе двое пьяных мужчин, устроив драку, зверски убили таксиста. Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, убийца, ранее судимый за аналогичное преступление 42-летний мужчина, уже задержан, пишет "Сегодня".

В ночь с 13 на 14 октября на пересечении улиц Екатерининской и Жуковского произошла массовая драка. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к таксисту и потребовали отвезти их по определенному адресу, но водитель отказался обслуживать пьяных пассажиров. В ответ на отказ мужчины начали бить таксиста, за которого вступились коллеги, ожидающие пассажиров неподалеку.

Пьяные хулиганы отступили, но через некоторое время вернулись с подмогой. В результате очередного нападения, водитель такси получил ножевые ранения в область поясницы и был госпитализирован. Спустя несколько дней в больнице пострадавший скончался.

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В отношении подозреваемого в убийстве открыто уголовное производство по ч. 1 ст . 121 УК Украины, но сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного судопроизводства на ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ведется досудебное разбирательство.