В Европе зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом MERS-CoV
19:58, 29 октября 2013Общество
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Данный диагноз предварительный, однако все симптомы совпадают с теми, что были выявлены у уже заболевших людей.
От коронавируса умерли уже 52 человека / Фото: Вікіпедія
Во Францию из хаджа вернулся мужчина, заболевший коронавирусом MERS-CoV, передает Газета.ru со ссылкой на Medical Xpress.
Данный диагноз предварительный, однако все симптомы совпадают с теми, что были выявлены у уже заболевших людей.
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Ранее коронавирус был обнаружен лишь в арабских странах Персидского залива. От него уже умерли 52 человека.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии от коронавируса во время хаджа погибли два человека.
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