Украина не может отказаться от российского газа

Президент Виктор Янукович объявил: в ближайших планах – увеличить собственную добычу до 24-х миллиардов кубометров в год. Премьер Николай Азаров заявил, что будем работать в трех направлениях: энергоэффективность, диверсификация поставок и наращивание собственной добычи, пишет ТВі.

Разговоры о разрыве "газовых" отношений между Украиной и Россией отечественные специалисты энергорынка называют политическим блефом. Российские коллеги с ними солидарны. Наша страна без российского газа, как и северная соседка без отечественной трубы, – никуда.

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В год Украине нужно около 60 миллиардов кубометров газа. В этом году наши предприятия нарастили добычу на треть. До конца года собственного голубого топлива получим около 21 миллиарда. В перспективе можно увеличить добычу на шельфе Черного моря в несколько раз. Однако на это уйдет до десяти лет.

Есть еще один вариант уменьшить зависимость от России: речь идет о проектах, связанных со сланцевым газом. В частности, в конце прошлой недели Кабмин парафировал трехстороннюю декларацию об участии Украины в проекте Адриатического газового коридора.

Рабочий терминал LNG плюс собственная добыча – уже набирается 40 миллиардов кубов. Остальные, двадцать, по планам отечественных чиновников, можно перекрыть за счет диверсификации поставок. В этом году отечественные предприятия уже получают газ реверсом из Польши и Венгрии. К концу 2013 года с этих европейских стран совокупно получим чуть более, чем два миллиарда кубов. Потенциально можем до семи. И экономический эффект от этого будет незначительным. Реверсный газ, в результате, оказался не намного дешевле того, который мы качаем из России.

Снизить зависимость от России чиновники надеются и за счет энергоэффективности. Правда, тут надеяться на разительные перемены не стоит. Если будет разработана общегосударственная программа, в течение года сможем экономить до 5% газа. Поэтому отказаться от российского газа, по крайней мере в ближайшие годы, Украина не будет иметь возможности.

В украинско-российских газовых отношениях вероятное подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом точки не поставит, уверены эксперты. Контракт стороны будут выполнять и в дальнейшем. И в дальнейшем требовать его пересмотра, соответственно, и снижение цены, Украине никто не запретит.