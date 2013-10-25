В воскресенье Украина переведет стрелки на час назад

В Украине 27 октября в 4 часа утра по киевскому времени вводится зимнее время путем перевода стрелки часов на один час назад.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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В соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», на территории Украины 27 октября 2013 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время переводом часовой стрелки на один час назад.