В воскресенье Украина переведет стрелки на час назад
20:30, 25 октября 2013Общество
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В Украине 27 октября в 4 часа утра по киевскому времени вводится зимнее
В 4 часа утра в воскресение украинцы переведут часы на час назад
В Украине 27 октября в 4 часа утра по киевскому времени вводится зимнее время путем перевода стрелки часов на один час назад.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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В соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», на территории Украины 27 октября 2013 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время переводом часовой стрелки на один час назад.
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