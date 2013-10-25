Данилишин поблагодарил Генпрокуратуру и собирается в Украину

Также он намерен вернуться в Украину, сказано в заявлении Данилишина, размещенном на сайте Укргазета.ua.

«Хочу также выразить благодарность работникам Генеральной прокуратуры Украины, которые проявили профессионализм и выдержку при расследовании материалов моего дела. Знаю, что процесс расследования был непростым, но в органах прокуратуры есть настоящие профессионалы», - говорится в заявлении.

Данилишин отмечает, что уже имеет подтверждение от Генпрокуратуры о закрытии дел в отношении него из-за отсутствия состава преступления и отсутствия доказательств.

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“У меня есть два постановления Генеральной прокуратуры Украины, которые мне были вручены представителями Генеральной прокуратуры Украины и Посольства Украины в Чешской Pеспублике. Первое – от 19.11.2012 года – о закрытии уголовного дела в части, где я был в качестве обвиняемого, из-за отсутствия состава преступления, и второе – о закрытии уголовного производства по отдельным эпизодам от 23.10.2013 года в связи с тем, что не установлено достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить”, - говорится в заявлении.

Также Данилишин надеется, что впоследствии будут известны и люди, которые были заинтересованы в открытии в отношении него уголовных дел.

“Думаю, что придет время и будут названы все, кто стоял за этим делом, – люди, которые желают подрыва независимости Украины, изменения ее вектора развития, уничтожения национальной науки и ее поглощения гастролерами из соседних стран, те, кто хотел дальнейшей олигархизации и криминализации Украины”, - говорится в заявлении.

Данилишин отметил, что будет “поддерживать усилия тех руководителей государства, на каких бы должностях они не находились, которые стремятся к подписанию Договора об ассоциации с Европейским Союзом, борются с олигархизацией экономики, искореняют криминальное засилье во всех сферах общества”.

“К сожалению, этого не могла добиться предыдущая власть, в которой я работал, поэтому я желаю успехов и упорства на этом пути Президенту Украины Виктору Януковичу. Его последовательность и уверенность действий в этих направлениях находят поддержку как в европейских структурах, так и внутри страны”, - отметил Данилишин.

В заявлении он снова выразил намерение вернуться в Украину после того, как у него завершатся контракте с вузами Чехии и Германии.

“В настоящее время моя основная задача – завершить общественную акцию «Миссия Украины в Европе» и способствовать подписанию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС, которого боятся как отдельные представители власти, так и оппозиции. Кроме того, имею еще ряд контрактов с вузами Чехии и Германии на осуществление учебного процесса. После их завершения – вернусь в Украину”, - написал Данилишин.

Справка УНИАН. В январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба государству на 13,9 млн. грн из-за государственных закупок у одного участника. Данилишин был объявлен в международный розыск в августе 2010 года.

Украинская оппозиция называла арест Данилишина преследованием по политическим мотивам. Данилишин был министром в правительстве Юлии Тимошенко с 2007 по 2010 год.

В марте этого года МВД сообщило, что уголовное производство в отношении Данилишина закрыто в конце 2012 года из-за отсутствия состава преступления и он снят с международного розыска.

В Генеральной прокуратуре подтвердили эту информацию. «Речь идет о том деле, по которому его задержали в Чехии», – сказала руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Маргарита Велькова. «Уголовное производство закрыто, Данилишин снят с международного розыска», – подтвердила она.

19 сентября, по данным СМИ, Данилишина допросили в Праге. Как сказала газете “Сегодня” заместитель генпрокурора Лилия Фролова, Данилишин был допрошен чешской полицией в рамках международно-правового поручения следователя ГПУ. Его допрашивали в присутствии сотрудников Генпрокуратуры, и он давал показания по нескольким уголовным делам, но не в качестве обвиняемого, а в качестве свидетеля, сказала Фролова.