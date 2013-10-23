Участника врадиевского изнасилования обвинили в торговле оружием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказали свидетели на сегодняшнем заседании в суде по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Николаевской области Ирины Крашковой.

23 октября суд рассматривал эпизод по обвинению лейтенанта Полищука в превышении служебных полномочий и служебном подлоге - выдаче поддельных разрешений на оружие.

Суд рассматривает этот эпизод в открытом режиме, Крашкова на заседании отсутствует.

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Обвиняемый в попытке убить Крашкову егерь Сергей Рабиненко сообщил суду, что Полищук предложил ему купить ружье за 550 грн и за 650 грн оформить разрешение на его хранение и ношение.

"Я дал ему 1200 грн", - сообщил в суде Рабиненко.

После этого, егерь получил оружие и документы, хотя Рабиненко признал, что не предоставил милиционеру справку о прохождении медосмотра, разрешение на приобретение ружья не получал, инструктаж не проходил.

Кроме того, в суде дал показания житель Врадиевки Евгений Онуфриенко, которому Полищук продал охотничье ружье.

Свидетель сообщил, что у него есть ружье, и после предоставления всех необходимых документов, Полищук выдал ему разрешение на ношение этого оружия - пластиковую карту.

Спустя какое-то время подсудимый милиционер сам предложил Онуфриенко купить ружье за 1500 грн, на что тот согласился. Однако в этот раз Полищук выдал разрешение в виде бумажной книжки.

Онуфриенко сообщил, что указанную сумму положил на стол в кабинете Полищука, там же забрал оружие и документы на него.

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11 июля у Онуфриенко изъяли ружье, которое ему продал Полищук, а также оштрафовали за фиктивные документы на ружье.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.