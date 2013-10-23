СМИ: К блокаде здания МВД, где удерживают Маркова, присоединилась его фирма

По информации издании сторонники Маркова пытаются не допустить его вывоза в Киев, где суд должен решитьему меру пресечения, пишет Думская.net.

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Один из мусоровозов блокирует выезд со стороны Польской улицы, главный выезд по-прежнему перекрыт джипом Porsche супруги экс-нардепа, на другом выезде на Еврейскую стоит внедорожником Toyota. На Еврейскую, сообщает издание, прибыли приехали уже три автобуса с правоохранителями, которые оцепили прилегающую к облУВД территорию.

Как сообщается, к активистам Родины, присоединился известные активист Валентин Дорошенко, который поднял над толпой российский флаг. Напомним, в Одессе сторонники экс-депутата Игоря Маркова не дали правоохранителям вывезти его из здания областного управления МВД.

Жена экс-депутата Игоря Маркова Инна загородила своим джипом один из выездов из здания Главного управления МВД Украины в Одесской области, сторонники политика предпринимают попытки штурма.