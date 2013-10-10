Глазьев переврал историю о лишении мандата Маркова

"В конце ноября соглашение об ассоциации не "будет подписано", а "может быть подписано". Потому, что все же я рассчитываю на здравый смысл", - рассказал Глазьев о процессах евроинтеграции Украины, пишет Украинская правда.

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"Во-первых, оно (соглашение) противоречит Конституции Украины. Сейчас, насколько мне известно, в Верховной Раде идет сбор подписей под обращением в Конституционный суд Украины. При этом в отношении депутатов применяются очень жесткие методы. Одного из них – Игоря Маркова – вообще лишили мандата, пытались точнее лишить. Депутат, между прочим, из Партии регионов. Как ни странно, за его стремление выполнить предвыборные обещания этой партии", - рассказал свою историю о Маркове советник Путина.

"Он выступал против подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Его попытались лишить мандата по очень странному основанию – будто спустя 3 года после избрания в Верховную Раду взяли и пересчитали бюллетени и обнаружили, что каких-то бюллетеней там не хватает. Это в мировой практике первый случай лишения мандата через 3 года после избрания в парламент", - соврал Глазьев.

"Идет давление, но подписи (для обращения в КСУ собираются)… Я думаю, что в конце концов и европейская сторона, и украинская поймут, что подписывать неконституционное соглашение (об ассоциации), по меньшей мере, опрометчиво", - добавил он.

Как известно, 12 сентября Высший админсуд Украины обязал Центризбирком отменить регистрацию депутата Игоря Маркова в связи с тем, что правоохранители обнаружили факты фальсификации результатов голосования на парламентских выборах 2012 года в округе №133 в Одессе, где он победил.