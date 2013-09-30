В Южной Корее создали бактерии, которые превращают глюкозу в бензин

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщило сегодня Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и прогнозирования страны.

"Пока производственная эффективность довольно низкая, однако значение этих исследований заключается в том, что с помощью генетически модифицированных бактерий удалось получить бензин. Мы продолжим исследования с целью поиска путей повышения эффективности нашего метода", - рассказал руководитель научной группы профессор Ли Сан Об.

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Эти полученные в Корейском институте передовой науки и технологий бактерии способны поглощать глюкозу и выделять бензин. В результате из одного литра раствора, содержащего такие бактерии, было получено 580 миллиграммов топлива.

Хотя полученное топливо несколько отличается от обычного бензина, оно может также широко применяться, отмечается в сообщении министерства.

Технология получения топлива с помощью бактерий была разработана в 2010 году в США, однако она позволяла производить только биодизельное топливо или насыщенный углеводород (алкан), входящий в состав нефти и природного газа.