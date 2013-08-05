В Запорожье УБОП накрыл «прачечную», которая отмыла 4 миллиона

В Запорожье УБОП ликвидировал подпольный конвертационный центр, в результате деятельности которого в государственный бюджет не поступило более 4 млн грн в виде налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, конвертационный центр действовал на протяжении 2010-2012 годов.

Организовала нелегальную финансовую структуру местная жительница, которая в 90-х годах работала в органах налоговой службы. К преступной деятельности она привлекла сына и знакомого. Злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличность. Затем деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы соглашения за прикрытие незаконной деятельности.

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Клиентами конвертаторов были субъекты ведения хозяйства, в том числе государственной формы собственности. Установлено, что за время противоправной деятельности было конвертировано более 25 млн грн.

Уголовное производство в отношении преступной группы направлено в суд.